Сёмин: Алексей Миранчук может перейти в клуб сильнее «Вероны»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Верону».

«Верона» заинтересована в Миранчуке? Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в «Торино» в прошедшем сезоне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 31 матче за «Верону», забил четыре гола и записал на свой счет шесть голевых передач. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Миранчука в 12 миллионов евро.

Миранчук может перейти в другой клуб Серии А