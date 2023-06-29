Агент Кокорина высказался о возможном переходе форварда в «Фатих Карагюмрюк»

Агент российского нападающего Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался о возможном переходе его клиента в «Фатих Карагюмрюк».

Специалист отметил, что форвард возвращается в «Фиорентину», и не знает, были ли какие-то контракты между турецким и итальянским клубами, но с ним никто не общался.

«Слышал, что «Фатих Карагюмрюк» интересуется Кокориным. Больше ничего не слышал ни от «Фиорентины», ни от турецкого клуба», - приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошедшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.