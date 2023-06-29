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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью получил новую дисквалификацию

29 Июня 2023 • 15:42 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью снова получил дисквалификацию. Португальский специалист был дисквалифицирован на 10 дней нового сезона Серии А, о чём рассказывает портал Goal.

Причина очередной дисквалификации Моуринью всё та же – споры с судьёй. Инцидент имел место быть ещё в начале мая, когда «Рома» играла против «Монцы» Моуринью должен отбыть дисквалификацию, а также заплатить штраф в 50 тысяч евро. Такую же сумму заплатит римский клуб.

Ранее УЕФА дисквалифицировал Жозе Моуринью на четыре матча в турнирах под своей эгидой. Тренера наказали за оскорбительные слова в адрес арбитра финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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