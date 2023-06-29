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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью отказался от больших денег в Саудовской Аравии

29 Июня 2023 • 13:49 Комментировать

«Аль-Хиляль» пытался или ещё пытается переманить главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Ранее саудовский клуб обращался к другому известному специалисту – к Жозе Моуринью.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» направлял Моуринью предложение с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон чистыми. Португальский тренер отклонил предложение, поскольку сосредоточен на проекте «Ромы».

Напомним, что под руководством Жозе Моуринью «Рома» за последние два года дважды играла в еврокубковых финалах. В 2022 году римляне выиграли финал Лиги конференций, а в 2023 году – проиграли финал Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Аль-Хиляль
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