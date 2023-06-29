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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» нашёл замену Бензема в Серии А слухи

29 Июня 2023 • 13:42 Комментировать (1)

После ухода Карима Бензема «Реал» нуждается в качественном футболисте на позицию центрального нападающего. Как сообщает Cadena SER, «сливочные» обращались к кандидатурам Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи», однако из-за высокой цены от этих игроков в Мадриде отказались.

Теперь, если верить источнику, «Реал» переключился на Душана Влаховича из «Ювентуса». Мадридский гранд может арендовать 23-летнего серба с правом дальнейшего выкупа. Портал transfermarkt оценивает Влаховича в 70 миллионов евро.

Стоит сказать, что слухи связывают «Реал» с Килианом Мбаппе, но не факт, что сделку придётся провернуть этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Ювентус Карим Бензема Наполи Гарри Кейн Душан Влахович Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
29 Июня 2023 в 14:15
влахович в рыло перцу!!! кем интересуется эта барыга ? просто жесть!!! ТВ арь!!!
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