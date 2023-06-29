После ухода Карима Бензема «Реал» нуждается в качественном футболисте на позицию центрального нападающего. Как сообщает Cadena SER, «сливочные» обращались к кандидатурам Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи», однако из-за высокой цены от этих игроков в Мадриде отказались.

Теперь, если верить источнику, «Реал» переключился на Душана Влаховича из «Ювентуса». Мадридский гранд может арендовать 23-летнего серба с правом дальнейшего выкупа. Портал transfermarkt оценивает Влаховича в 70 миллионов евро.

Стоит сказать, что слухи связывают «Реал» с Килианом Мбаппе, но не факт, что сделку придётся провернуть этим летом.