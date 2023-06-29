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Чемпионат Италии. Серия А

Новая гостевая форма «Ювентуса» фото

29 Июня 2023 • 09:00 Комментировать

В сети появились снимки новой гостевой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон. Соответствующие фотографии опубликовали журналисты La Maglia Bianconero.

В данный комплект игровой экипировки «старой синьоры» вернётся розовый цвет. Всего же на форме будет представлено четыре цвета: белый, чёрный, серый и розовый.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» финишировал лишь на седьмом месте в турнирной таблице. Скудетто выиграл «Наполи», серебряным призером Серии А стал римский «Лацио», а топ-3 замкнул миланский «Интер».

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Ювентус
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