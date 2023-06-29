«Интер» начал переговоры с вратарём сборной Украины

Миланский «Интер» нашел нового вратаря на случай ухода из клуба Андре Онана, которого активно пытается подписать «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, в сфере интересов «нерадзурри» находится голкипер сборной Украины и «Шахтёра» Анатолий Трубин. Стороны уже начали переговоры относительно потенциального перехода.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Трубина в 22 миллиона евро. Контракт вратаря с «Шахтёром» рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне УПЛ голкипер провел 28 матчей, в которых пропустил 19 мячей. В 14 встречах Анатолий отстоял на ноль.