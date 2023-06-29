Дзаньоло: «Я всегда был болельщиком «Ювентуса», мне бы хотелось там играть»

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло признался, что хотел бы выступать за «Ювентус».

23-летний футболист перебрался в «Галатасарай» в феврале нынешнего года из «Ромы», но, по слухам, может вернуться в Италию уже нынешним летом. Одним из претендентов на него считается «Ювентус».

«Я открыт для любого решения, но я отлично чувствую себя в «Галатасарае».

«Я всегда был болельщиком «Ювентуса», и я с радостью играл бы там. Если что-то сложится с «Ювентусом» – отлично, нет – с удовольствием останусь в «Галатасарае», мне здесь хорошо», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Дзаньоло о собственном будущем.