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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» продаст Зелиньски этим летом

29 Июня 2023 • 01:12 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски близок к уходу из клуба.

Действующий контракт 29-летнего игрока истекает через год. Поляк не намерен подписывать новый договор, поэтому «Наполи» продаст его этим летом, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Предполагалось, что хавбек может отправиться в «Ювентус» вслед за спортивным директором Кристиано Джунтоли, но эти слухи не нашли подтверждения.

В прошедшем сезоне Пётр Зелиньски помог «Наполи» завоевать Скудетто, отметившись тремя забитыми мячами и девятью ассистами в 37 поединках Серии А. Цвета неаполитанцев футболист защищает с 2016 года. Его нынешняя трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023
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