Паредес заинтересовал клуб Серии А

«Лацио» нацелился на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса.

28-летний игрок провёл минувший сезон в Италии, выступая за «Ювентус» на правах аренды. Аргентинец начнёт новый сезон в статусе футболиста «ПСЖ», однако французский клуб готов продать хавбека за небольшую сумму, так как его контракт истекает через год. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, интерес обозначил «Лацио». Ранее сообщалось о том, что приобрести Паредеса планирует турецкий «Галатасарай».

Трансферная стоимость Леандро Паредеса оценивается экспертами Transfmermarkt в 12 млн евро. В прошедшей кампании футболист отыграл 35 матчей за «Ювентус».