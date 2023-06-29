Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паредес заинтересовал клуб Серии А

29 Июня 2023 • 01:02 Комментировать

«Лацио» нацелился на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса.

28-летний игрок провёл минувший сезон в Италии, выступая за «Ювентус» на правах аренды. Аргентинец начнёт новый сезон в статусе футболиста «ПСЖ», однако французский клуб готов продать хавбека за небольшую сумму, так как его контракт истекает через год. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, интерес обозначил «Лацио». Ранее сообщалось о том, что приобрести Паредеса планирует турецкий «Галатасарай».

Трансферная стоимость Леандро Паредеса оценивается экспертами Transfmermarkt в 12 млн евро. В прошедшей кампании футболист отыграл 35 матчей за «Ювентус».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
01:21 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ согласился перейти в «Баварию»
01:12 · Италия. Серия А
«Наполи» продаст Зелиньски этим летом
01:02 · Италия. Серия А
Паредес заинтересовал клуб Серии А
00:52 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Тонали не затеряется в АПЛ»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Однажды я вернусь в Италию»
28 Июня
23:45 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по трансферу Мораты слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
Два клуба из Бундеслиги и АПЛ включились в борьбу за Госенса
23:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» не намерен продавать Влаховича, Бремера и Кьезу, но рассмотрит предложения
23:03 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик приземлился в Милане, трансфер будет подтверждён в скором времени
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не горит желанием продавать Ромеро в топ-клуб Серии А
22:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Хлусевича подтвердил интерес к игроку из Италии
21:37 · Италия. Серия А
Йович интересен гранду Серии А слухи
21:20 · Италия. Серия А
Брозович поставил ультиматум «Барселоне» слухи
20:53 · Италия. Серия А
«Фиорентина» отправила предложение по Ливаковичу слухи
18:41 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на украинского вратаря
Все новости
Рекомендуем