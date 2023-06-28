Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может перейти в «Милан».

«Россонери» давно заинтересованы в подписании 30-летнего игрока, в прошлом успешно зарекомендовавшего себя в Серии А. По информации журналиста Алессио Алаимо, «Милан» перешёл от интереса к делу, уже связавшись с «Атлетико» для обсуждения возможного трансфера.

Нынешний контракт Альваро Мораты с «матрасниками» рассчитан до июня следующего года. Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами портала Transfermarkt в 20 млн евро.

В прошедшем сезоне Мората стал автором 15 забитых мячей и трёх ассистов в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.