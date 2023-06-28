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«Ювентус» не намерен продавать Влаховича, Бремера и Кьезу, но рассмотрит предложения

28 Июня 2023 • 23:17 Комментировать

«Ювентус» предпочитает сохранить в своём составе Душана Влаховича, Глейсона Бремера и Федерико Кьезу.

Ко всем трём футболистам проявляли интерес представители Английской премьер-лиги, а сербский форвард и итальянский вингер также были связаны с мюнхенской «Баварией». По информации журналиста Орацио Аккомандо, «Ювентус» не планирует расставаться ни с одним из игроков, однако рассмотрит предложения, если таковые поступят. Таким образом, продажи всё же не исключены.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать некоторых дорогостоящих игроков, чтобы сократить расходы в трудной финансовой ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Федерико Кьеза Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2023
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