«Ювентус» не намерен продавать Влаховича, Бремера и Кьезу, но рассмотрит предложения

«Ювентус» предпочитает сохранить в своём составе Душана Влаховича, Глейсона Бремера и Федерико Кьезу.

Ко всем трём футболистам проявляли интерес представители Английской премьер-лиги, а сербский форвард и итальянский вингер также были связаны с мюнхенской «Баварией». По информации журналиста Орацио Аккомандо, «Ювентус» не планирует расставаться ни с одним из игроков, однако рассмотрит предложения, если таковые поступят. Таким образом, продажи всё же не исключены.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать некоторых дорогостоящих игроков, чтобы сократить расходы в трудной финансовой ситуации.