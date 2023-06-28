Нападающий «Фиорентины» Лука Йович попал в сферу интересов «Милана».

Руководство «россонери» намерено усилить позицию центрфорварда, и 25-летний сербский футболист фигурирует в списке подходящих кандидатур клуба, сообщает MilanPress. Отмечается, что в сделку может быть включён один из игроков «Милана», не входящих в планы Стефано Пиоли на новый сезон.

Лука Йович принял участие в 50 матчах «Фиорентины» в минувшей кампании, записав на свой счёт 13 забитых мячей и пять результативных передач. Нынешняя трансферная стоимость экс-игрока мадридского «Реала» оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.