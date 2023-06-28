Стало известно, как долго Марсело Брозович готов ждать предложения от «Барселоны».

Полузащитник «Интера» готов перебраться в каталонский клуб, ради чего уже отказался от выгодного предложения саудовского «Аль-Насра», однако «сине-гранатовым» будет крайне непросто удовлетворить трансферный запрос «нерадзурри» по хорвату. По сведениям инсайдера Херарда Ромеро, Брозович дал «Барселоне» около шести дней – за этот срок от гранда Ла Лиги должно поступить официальное предложение. Кроме того, 30-летний футболист хочет получить от «Барселоны» письменные гарантии.

Трансферная стоимость Марсело Брозовича оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.