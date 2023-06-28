Один из лучших вратарей прошедшего чемпионата мира в Катаре Доминик Ливакович может продолжить карьеру в европейской топ-лиге.

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Фиорентины» отправило предложение по хорватскому голкиперу. Сообщается, что сумма сделки может составить шесть миллионов евро, не включая различные бонусы. Также известно, что боссы «Динамо» ведут переговоры с другими клубами о возможности продажи Ливаковича.

Напомним, что Доминик Ливакович выступает за загребский клуб с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего призёра двух чемпионатов мира в 12 миллионов евро.