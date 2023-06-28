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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе

28 Июня 2023 • 19:30 Комментировать

Мадридский «Реал» продолжает подыскивать нового нападающего, который заменит на острие атаки француза Карима Бензема, уехавшего в Саудовскую Аравию.

Как информируют журналисты Todofichajes, в поле зрения «королевского» клуба находится нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Мадридцы попробуют подписать 25-летнего чемпиона мира, если не получится договориться о переходе Килиана Мбаппе.

Лаутаро выступает за «Интер» с июля 2018 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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