«Интер» нацелился на украинского вратаря

Украинский вратарь Анатолий Трубин, выступающий за «Шахтёр», может продолжить карьеру в Европе. Согласно сведениям журналистов Gazzetta dello Sport, в услугах 21-летнего голкипера заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» предпримут попытку заполучить украинца, если Андре Онана уйдет в «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Трубина оценивается в 22 миллиона евро. Он связан контрактными обязательствами с «Шахтёром» до середины следующего года.

В завершившемся сезоне Украинской премьер-лиги Анатолий провел 28 поединков, в которых пропустил 19 мячей. В 14 матчах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.