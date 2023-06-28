Экс-форвард «Ромы» Дестро покинул «Эмполи»

Итальянский нападающий Маттиа Дестро покинул «Эмполи». Об уходе футболиста из команды в статусе свободного агента сообщает портал Transfermarkt. Пресс-служба уже его бывшего клуба об этом пока не сообщает.

Дестро присоединился к «Эмполи» летом 2022 года. За сезон ему удалось сыграть за команду в 18 матчах Серии А и Кубка Италии, однако в них он отличился всего лишь одним голом.

Ранее Дестро был известен как форвард итальянских топ-клубов – «Ромы», «Милана», «Интера». Также нападающий выступал за «Дженоа», «Сиену» и «Болонью», с 2012 по 2014 годы вызывался в основную сборную Италии.

В период пребывания в наилучшей форме Дестро оценивался порталом Transfermarkt в 17 млн евро. Сейчас его стоимость всего 1,3 млн евро, на данный момент игроку 32 года.

«Эмполи» - уже шестой клуб Серии А, за который забивает Дестро