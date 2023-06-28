«Ювентус» нашёл замену Кьезе, который может покинуть клуб

Туринский «Ювентус» нашёл кем заменить нападающего Федерико Кьезу, который может покинуть команду из-за разногласий с главным тренером Массимилиано Аллегри. По информации от издания Repubblica, «старая синьора» рассматривает вариант с приобретением атакующего полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди.

Итальянец уже давно находится на радаре у топ-клубов, но до сих пор никому не удалось оформить его трансфер. Ранее ходиил слухи об интересе к Берарди со стороны римского «Лацио», но ничего конкретного команда Маурицио Сарри пока не предлагала.

28-летний Берарди в минувшем розыгрыше Серии А отметился 12 голами и 7 результативными передачами.