Брозович готов подождать предложение «Барселоны»

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович готов подождать предложение каталонской «Барселоны» ещё пару дней. По информации от журналиста Хави Мигеля, хорватский полузащитник заинтересован в переходе в стан «сине-гранатовых».

Напомним, «Аль-Наср» из Саудовской Аравии ранее согласовал с миланским «Интером» сумму трансфера Брозовича за 23 миллиона евро. Сам футболист пока не спешит принимать предложение команды, так как ждёт действий от «Барселоны».

«Сине-гранатовые» хотят пригласить Брозовича на замену Серхио Бускетсу, который ушёл на правах свободного агента. Тем не менее, каталонцы должны действовать быстро, чтобы не упустить хорвата.