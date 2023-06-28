«Ювентус» хочет продать Погба, но Поль намерен остаться

Туринский «Ювентус» намерен избавиться от полузащитника Поля Погба, который прошлым летом вернулся в команду на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед». По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет продать француза, так как не верит, что у него есть будущее в клубе.

30-летний Погба пропустил большую часть минувшего сезона из-за нескольких травм. В Серии А футболист провёл всего 6 матчей, но ни в одном из них не появлялся на поле в стартовом составе. Травматичность игрока настораживает руководство «Ювентуса», поэтому если за игрока предложат хорошие деньги, «старая синьора» не будет думать дважды.

Источник отмечает, что сам Погба хотел бы остаться в «Ювентусе».