31-летний голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло сменил команду. Вратарь перешел в «Милан», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как информирует пресс-служба «россонери», с футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. За миланский коллектив Спортьелло будет выступать под 57-м номером. К новому клубу Марко присоединился в статусе свободного агента.

За «Аталанту» голкипер выступал с 2012 года. В минувшей кампании Спортьелло принял участие в 15 поединках, в двух из которых отстоял на ноль.

По итогам прошлого сезона «Милан» финишировал на четвертом месте в Серии А.