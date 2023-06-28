Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о трансфере нового вратаря официально

28 Июня 2023 • 13:24 Комментировать

31-летний голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло сменил команду. Вратарь перешел в «Милан», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как информирует пресс-служба «россонери», с футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. За миланский коллектив Спортьелло будет выступать под 57-м номером. К новому клубу Марко присоединился в статусе свободного агента.

За «Аталанту» голкипер выступал с 2012 года. В минувшей кампании Спортьелло принял участие в 15 поединках, в двух из которых отстоял на ноль.

По итогам прошлого сезона «Милан» финишировал на четвертом месте в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Спортьелло трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
14:44 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» до сих пор заинтересован в Кузяеве - игрок ждёт предложений из Испании и Италии
14:33 · Англия. Премьер-лига
Тонали завершит трансфер в «Ньюкасл» после молодёжного Евро
13:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену Кьезе, который может покинуть клуб 1
13:54 · Италия. Серия А
Брозович готов подождать предложение «Барселоны»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может пригласить хавбека «Челси», если не купит Милинковича-Савича
13:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продать Погба, но Поль намерен остаться
13:24 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря официально
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уже совсем скоро сделает предложение по трансферу Онана
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Интер» скоро возобновит переговоры по аренде Лукаку, клуб готов включить обязательство выкупа
11:19 · Италия. Серия А
Тимоти Веа подпишет контракт с «Ювентусом» в течение 24 часов
10:52 · Италия. Серия А
Кавазашвили оценил карьерный подъём Кварацхелии
10:27 · Италия. Серия А
Агент Луки Ромеро сегодня согласует контракт с «Миланом»
10:20 · Англия. Премьер-лига
У «Ливерпуля» и «Челси» есть ещё один конкурент в борьбе за Вейгу
09:46 · Италия. Серия А
Миранчук сделал выбор между «Торино» и «Аталантой»
09:20 · Италия. Серия А
«Интер» лишится одного из полузащитников 1
Все новости
Рекомендуем