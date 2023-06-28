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Чемпионат Италии. Серия А

Тимоти Веа подпишет контракт с «Ювентусом» в течение 24 часов

28 Июня 2023 • 11:19 Комментировать

Защитник «Лилля» Тимоти Веа в ближайшее время должен завершить свой переход в туринский «Ювентус». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в течение 24 часов американец должен прибыть в Италию для прохождения медосмотра. Если всё пройдёт гладко, Веа подпишет контракт с «Ювентусом».

Напомним, «старая синьора» ранее согласовала с «Лиллем» сумму компенсации за Веа, которая составит 12 миллионов евро. В лице Тимоти «Ювентус» получит не только защитника, способного сыграть на обоих флангах, а и вингера.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции Веа отметился двумя результативными передачами в 29 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лилль Тимоти Веа трансферы футбола - лето 2023
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