Тимоти Веа подпишет контракт с «Ювентусом» в течение 24 часов

Защитник «Лилля» Тимоти Веа в ближайшее время должен завершить свой переход в туринский «Ювентус». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в течение 24 часов американец должен прибыть в Италию для прохождения медосмотра. Если всё пройдёт гладко, Веа подпишет контракт с «Ювентусом».

Напомним, «старая синьора» ранее согласовала с «Лиллем» сумму компенсации за Веа, которая составит 12 миллионов евро. В лице Тимоти «Ювентус» получит не только защитника, способного сыграть на обоих флангах, а и вингера.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции Веа отметился двумя результативными передачами в 29 матчах.