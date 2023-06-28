Кавазашвили оценил карьерный подъём Кварацхелии

Бывший вратарь столичного «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о карьерном подъёме Хвичи Кварацхелии после переезда в Италию.

«Кварацхелия появился в российском футболе, а потом сразу вдруг попал в ведущую команду Италии. Никто бы из вас и нас не мог сказать тогда, что Хвича станет звездой европейского футбола», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Матч ТВ». Также Кавазашвили отметил, что уровень окружения грузинского вингера в «Наполи», которое стало ему доверять после первых хороших матчей в составе «партенопейцев».

Напомним, что Хвича Кварацхелия был признан лучшим футболистом прошедшего розыгрыша Серии А. 12 голов при 13 ассистах грузинского вингера помогли «Наполи» выиграть долгожданное чемпионство.