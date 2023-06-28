Агент Луки Ромеро сегодня согласует контракт с «Миланом»

«Милан» близок к согласованию контракта с полузащитником «Лацио» Лукой Ромеро.

По информации известного агента Фабрицио Романо, агент аргентинского футболиста сегодня встретится с руководством «россонери», чтобы заключить устное соглашение и присоединиться к клубу в качестве свободного агента. Сообщается, что «Милан» готовит для Луки долгосрочную сделку.

В прошедшем сезоне в футболке «Лацио» Ромеро провёл 12 матчей в рамках всех состязаний, забив один гол. В составе национальной сборной Аргентины атакующий футболист уже провёл две игры. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего таланта в три миллиона евро.