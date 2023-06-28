Миранчук сделал выбор между «Торино» и «Аталантой»

«Торино» продолжает переговорный процесс с «Аталантой» относительно возможного выкупа российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно данным источника, боссы туринского клуба намерены предпринять еще одну попытку договориться с бергамасками о приобретении игрока. Сам Миранчук хотел бы остаться в «Торино» и продолжить работать под руководством Ивана Юрича.

В минувшем сезоне Алексей принял участие в 31 поединке за команду из Турина. Российский хавбек записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач.