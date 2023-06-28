«Интер» лишится одного из полузащитников

Полузащитник Роберто Гальярдини близок к уходу из миланского «Интера». Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в услугах 29-летнего хавбека заинтересованы «Монца» и «Дженоа».

Через несколько дней хавбек получит статус свободного агента. Оба вышеназванных клуба готовы предложить Гальярдини контракт.

В минувшем сезоне Роберто принял участие в 29 поединках за «Интер», в которых не отметился результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.