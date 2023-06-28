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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» усилился топовым французским нападающим

28 Июня 2023 • 08:13 Комментировать (1)

Французский форвард Маркус Тюрам перешел в миланский «Интер». Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, нападающий заключил с «нерадзурри» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года.

Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Заработная плата Маркуса в итальянском гранде составит шесть миллионов евро. Тюрам перейдет в «Интер» в статусе свободного агента после истечения срока трудового договора с гладбахской «Боруссией».

В прошлом сезоне чемпионата Германии нападающий сыграл 30 поединков за «Боруссию», в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Интер Милан Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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Bettega
28 Июня 2023 в 08:39
и когда он стал топом?
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