Дибала сделал выбор между Роналдиньо и Месси

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, что думает о Роналдиньо и Лионеле Месси.

29-летний футболист признался, что восхищался игрой легендарного бразильца в детстве, но всё же поставил своего соотечественника выше: «Роналдиньо или Месси? Я выберу Месси. Рональдиньо – мой кумир, но Лео – номер один», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дибалы.

Пауло Дибала отыграл 38 матчей за сборную Аргентины, отметившись тремя забитыми мячами и семью ассистами. В декабре прошлого года аргентинская национальная команда с Дибалой и Месси в составе выиграла чемпионат мира, который прошёл в Катаре.