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Чемпионат Италии. Серия А

Хави призывает руководство «Барселоны» до последнего бороться за подписание Брозовича

28 Июня 2023 • 01:15 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется на подписание Марсело Брозовича.

Как стало известно итальянским СМИ, Брозович отказал «Аль-Насру» и готов перейти в «Барселону», но у каталонского клуба пока нет средств, необходимых для осуществления трансфера. По данным Barca Universal, ссылающегося на журналиста Ашрафа бен Аяда, Хави рассчитывает на покупку Брозовича, несмотря на все трудности. Специалист призвал руководство до последнего не отказываться от возможности приобретения 30-летнего хорвата.

По слухам, саудовский «Аль-Наср» был готов платить Марсело Брозовичу около 20 млн евро в год, но игрок отверг предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
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