«Интер» требует 17 млн за Брозовича – «Барселона» не готова заплатить такую сумму

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

30-летний игрок отклонил выгодное предложение от саудовского «Аль-Насра», чтобы пополнить ряды гранда Ла Лиги, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. При этом «Барселоне» ещё не удалось договориться с «Интером»: руководство «нерадзурри» намерено заработать на продаже хорвата не менее 17 млн евро, и в настоящий момент каталонский клуб такой суммой не располагает.

Марсело Брозович провёл 40 матчей за команду Симоне Индзаги в завершившемся сезоне, трижды поразив чужие ворота и шесть раз ассистировав.