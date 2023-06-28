Милинкович-Савич может остаться в «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может провести в клубе ещё один сезон.

Сербский игрок доступен на трансферном рынке по сниженной цене, поскольку его действующий контракт истекает уже через год. Скорый уход 28-летнего футболиста считался весьма вероятным, а в числе претендентов на него фигурировали «Интер», «Милан», «Ювентус», «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

По сведениям Football Italia, интерес всех заинтересованных клубов в последнее время утих. «Милан» согласовал подписание Рубена Лофтуса-Чика из «Челси», «Ювентус» продлил контракт Рабио, а «Интер» сосредоточен на подписании Давиде Фраттези («Сассуоло»). Зарубежные клубы в настоящий момент также не ведут переговоров по звезде «Лацио».