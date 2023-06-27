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Чемпионат Италии. Серия А

Руди Гарсия: «С нетерпением жду первого домашнего матча во главе «Наполи»

27 Июня 2023 • 22:21 Комментировать

Новый главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о своём прибытии в клуб.

О назначении 59-летнего специалиста было объявлено в середине июня. Француз сменил Лучано Спаллетти, решившего уйти в отпуск после победы с «Наполи» в чемпионате Италии.

«Прибыв в город, я сразу увидел флаги, посвящённые завоёванному Скудетто – Неаполь просто живёт футболом, и это замечательно. Местные болельщики могут играть ключевую роль, заряжая на победы своих игроков и оказывая давление на соперников. Не могу дождаться первого домашнего матча во главе этой команды», – поведал в интервью официальному каналу «Наполи» Руди Гарсия.

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Наполи Руди Гарсия
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