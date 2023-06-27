«Барселона» сделала всё возможное для подписания Брозовича, переход зависит от игрока

«Барселона» рассчитывает усилиться полузащитником миланского «Интера» Марсело Брозовичем.

30-летний футболист мог перейти в саудовский «Аль-Наср», но пока не согласовал условия контракта, несмотря на готовность «Интера» принять трансферное предложение. По сведениям журналиста Ашрафа бен Аяда, «Барселона» предприняла все возможные усилия, доступные ей в текущем финансовом положении. Теперь решение остаётся за самим игроком.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марсело Брозовича в 25 млн евро. Он отыграл за «нерадзурри» 330 матчей с момента прихода в клуб в 2016 году.