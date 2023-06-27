Трансферная цель «Барселоны» Марсело Брозович пока сопротивляется искушению многомиллионного контракта с «Аль-Насром».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Брозович пока отклонил предложение от саудовского клуба, хотя они уже достигли соглашения с «Интером» о сделке. Его предполагаемая зарплата в «Аль-Насре» составит 20 миллионов евро, но появились сообщения о том, что хорват хочет 30 миллионов евро.

По словам источника, Брозович хотел двухлетнее предложение, а не трехлетний контракт. Однако итальянский журналист заявляет, что Брозович одобрит любое соглашение с «Барселоной».