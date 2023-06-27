Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио сделал заявление после подписания нового контракта с клубом

Рабио сказал, что гордится тем, что является игроком «Ювентуса».

«Мой выбор шел от сердца, я очень привязан к этим цветам и к этой футболке. «Ювентус» для меня – дом», – цитирует Рабио издание Football Italia.

Рабио мог уйти на правах свободного агента по истечении предыдущего контракта 30 июня. Им интересовались несколько других клубов в Европе, в частности «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» официально подтвердил, что 28-летний чемпион мира продлил контракт на один год, до конца сезона 2023/24.