Агент Алексея Миранчука — о «Вероне»: «У нас есть договорённость сохранять тишину»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном трансфере своего клиента в «Верону». Ранее сообщалось, что «желто-синие» хотят арендовать футболиста с правом выкупа.

«Мы сейчас не должны комментировать слухи. То, что сейчас пишут журналисты, мы не должны раздувать. У нас есть договоренность внутри агентства сохранять тишину», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Минувший сезон 27-летний хавбек провел в аренде в «Торино». В 29 матчах чемпионата Италии он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.