Итальянский футбольный клуб Серии А «Лечче» представил на своих официальных ресурсах нового наставника. Им стал Роберто Д'Аверса, ранее трудившийся в таких футбольных клубах как «Парма» и «Сампдория». Генуэзский клуб этот 47-летний специалист покинул в 2022 году.

Д'Аверса сменил на вакантном посту Марко Барони, который работал с «Лечче» на протяжении последних двух лет.

Напомним, что в минувшем сезоне «Лечче» умудрился спастись от вылета из Серии А, набрав 36 очков. Это позволило клубу занять 16-е место в турнирной таблице.

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