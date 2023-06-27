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Чемпионат Италии. Серия А

В «Лечче» назвали имя нового главного тренера официально

27 Июня 2023 • 18:29 Комментировать

Итальянский футбольный клуб Серии А «Лечче» представил на своих официальных ресурсах нового наставника. Им стал Роберто Д'Аверса, ранее трудившийся в таких футбольных клубах как «Парма» и «Сампдория». Генуэзский клуб этот 47-летний специалист покинул в 2022 году.

Д'Аверса сменил на вакантном посту Марко Барони, который работал с «Лечче» на протяжении последних двух лет.

Напомним, что в минувшем сезоне «Лечче» умудрился спастись от вылета из Серии А, набрав 36 очков. Это позволило клубу занять 16-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Марко Барони Роберто Д'Аверса
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