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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо не останется в «Ювентусе» слухи

27 Июня 2023 • 18:27 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо не останется в команде на новый сезон.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист не станет продлевать трудовой договор с туринским клубом, который истекает в пятницу, 30 июня. Таким образом, 35-летний колумбиец покинет команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил новый контракт Куадрадо с понижением зарплаты.

Накануне в СМИ появилась информация о заинтересованности в услугах футболиста со стороны турецкого «Фенербахче».

В прошедшем сезоне «Ювентус» финишировал на седьмой позиции в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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