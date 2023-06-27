Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо не останется в команде на новый сезон.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист не станет продлевать трудовой договор с туринским клубом, который истекает в пятницу, 30 июня. Таким образом, 35-летний колумбиец покинет команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил новый контракт Куадрадо с понижением зарплаты.

Накануне в СМИ появилась информация о заинтересованности в услугах футболиста со стороны турецкого «Фенербахче».

В прошедшем сезоне «Ювентус» финишировал на седьмой позиции в чемпионате Италии.