​Миранчук может перейти в другой клуб Серии А

Сезон 2022/2023 Алексей Миранчук провёл в аренде в «Торино». Всё идёт к тому, что «быки» не выкупят 27-летнего полузащитника у «Аталанты». Между тем, TuttoMercatoWeb рассказывает об интересе к Миранчуку со стороны «Вероны». По данным источника, клуб хотел бы взять россиянина в аренду с правом выкупа.

Отмечается, что ситуация находится в режиме ожидания, и до достижения договорённости ещё далеко.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Миранчука в 12 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник забил четыре гола и отдал шесть голевых передач в 31 официальном матче за «Торино».