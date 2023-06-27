Опорный полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как стало известно Sport.es, каталонский клуб рассчитывал приобрести марокканца после подписания контракта с Лионелем Месси. Таким образом, «Барселона» хотела сбалансировать центральную ось команды. Однако после срыва сделки по Месси «сине-гранатовые» не видят смысла в трансфере 26-летнего хавбека. На данный момент клуб переключился на футболистов другого плана.

В минувшем сезоне Амрабат принял участие в 49 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, стоимость опорника составляет 30 млн евро.