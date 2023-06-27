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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио продлил контракт с «Ювентусом» официально

27 Июня 2023 • 16:07 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио продолжит выступать за команду Массимилиано Аллегри в следующем сезоне. «Старая синьора» на своём официальном сайте сообщила, что француз поставил подпись под новым соглашением.

Рабио подписал краткосрочный контракт всего на один год, по которому футболист продолжит зарабатывать прежние 7 миллионов евро в год. Напомним, Адриен ранее находился на радаре у «Манчестер Юнайтед», но продление контракта с «Ювентусом» отпугнуть «красных дьяволов». С другой стороны, Рабио подписал контракт всего на один год, что оставляет вероятность трансфера довольно высокой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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