Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио продолжит выступать за команду Массимилиано Аллегри в следующем сезоне. «Старая синьора» на своём официальном сайте сообщила, что француз поставил подпись под новым соглашением.

Рабио подписал краткосрочный контракт всего на один год, по которому футболист продолжит зарабатывать прежние 7 миллионов евро в год. Напомним, Адриен ранее находился на радаре у «Манчестер Юнайтед», но продление контракта с «Ювентусом» отпугнуть «красных дьяволов». С другой стороны, Рабио подписал контракт всего на один год, что оставляет вероятность трансфера довольно высокой.