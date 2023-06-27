Милинкович-Савич всё ещё может оказаться в «Ювентусе», несмотря на продление Рабио

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич всё ещё может пополнить ряды туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Ромео Агрести, новый контракт Адриена Рабио со «старой синьорой» не повлияет на сделку по трансферу серба в команду Массимилиано Аллегри.

Тем не менее, источник отмечает, что перед тем, как обращаться к «Лацио» за Милинковичем-Савичем, «Ювентус» намерен разобраться с некоторыми продажами. Напомним, Сергей оценивается своим клубом в 35 миллионов евро, ведь у игрока через год заканчивается контракт.

Ранее сообщалось, что Милинкович-Савич также интересен «Милану» и «Интеру».