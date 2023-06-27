Брозович требует у «Аль-Насра» 30 миллионов евро в год

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович до сих пор не дал согласие на переход в «Аль-Наср». По информации от журналиста Санти Ауны, несмотря на то, что клубы согласовали трансфер за 23 миллиона евро, сам игрок ещё не спешит принимать предложение команды из Саудовской Аравии.

Источник сообщает, что «Аль-Наср» готов дать полузащитнику зарплату в размере 20 миллионов евро в год, тогда как футболист не согласен на такие условия. Марсело хочет получать в год 30 миллионов евро.

Отметим, что у Брозовича также есть вариант с каталонской «Барселоной», но «сине-гранатовым» будет сложно оформить трансфер 30-летнего полузащитника из-за финансовых проблем.