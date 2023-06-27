Богу дозволены разные прихоти: почему Ибрагимович может возобновить игровую карьеру

Спустя всего лишь три недели после объявления Златана Ибрагимовича о завершении игровой карьеры он допустил, что может вскоре возобновить её в «Милане». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отреагировало на эту закинутую удочку несравненного шведского экс-футболиста (или же без приставки «экс»).

Ожидаемое решение

В принципе, этого можно было ожидать. Да, сейчас мы пишем об этом задним числом, но всё-таки. В чём Златану не откажешь, так это в умении создавать инфоповоды и преподносить сюрпризы. Те, кто думали, что Ибрагимович уже ушёл на покой, серьёзно ошибались. С такими ребятами покой нам только снится.

Непонятно, действительно ли Златан решил снять повешенные на гвоздь бутсы, или же это очередной его вербальный заход с точки зрения иронии и сарказма. А может, он хочет сыграть за основную команду «Милана» вместе со своим старшим сыном Максимилианом. Не исключено, что и с младшим, – Винсентом. В любом случае не будет удивительно, если через месяц Ибра действительно окажется на поле в тренировочном лагере «Милана», как он сам выразился.

Помнится, в районе возраста тридцати лет Златан уверял, что не будет играть в профессиональный футбол до тех пор, когда ему придётся харкать кровью после матчей. Там был намёк на то, что он закончит игровую карьеру вовремя и не станет мучить себя через несколько лет, когда объективно сдаст из-за возраста.

Почему он передумал?

Однако Ибрагимович передумал. Оказалось, что он вполне способен в нужной ситуации умерить своё эго и перестроиться на куда менее доминантный лад. Проводить всего несколько матчей за сезон, а в остальное время восстанавливаться от травм. Ни разу не сыграть в Лиге чемпионов, где твоя команда дошла до полуфинала. И так далее.

Поэтому что мешает Златану по крайней мере числиться профессиональным футболистом до пятидесяти лет? Если он поставит перед собой такую задачу – ничего. С руководством «Милана» у него отличные отношения, и место в заявке на сезон для него всегда найдётся. Зарплату можно согласовать маленькую – денег ему до конца жизни хватит. Ну а символически выйти на замену в добавленное время можно и с травмой, когда твоя команда однозначно побеждает.

Тем более решение Златана возобновить карьеру окажется оправданным, если «Милан» выиграет при нём Лигу чемпионов. Прошедший сезон показал, что это реально. Где полуфинал, там при удаче финал и титул. Только Ибре тогда нужно будет сыграть хотя бы минуту в этом турнире, чтобы получить полноценные лавры победителя Лиги чемпионов. Но и без этого набившего оскомину лоскового трофея Златану не убудет.

Он заслужил всё это. Даже не так – он просто не может иначе. Ибрагимович настолько нетривиальный персонаж, что критиковать его за такое злоупотребление своим природным величием рука не поднимается. Бог, а Златан ни много ни мало называет себя именно так, имеет право на разумные прихоти. Ибра такой, какой он есть. И он интрига. Таким он и будет до самого конца.

Кирилл Иванцов