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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло может возглавить итальянский клуб

27 Июня 2023 • 12:10 Комментировать

Итальянский специалист Андреа Пирло, известный по работе в туринском «Ювентусе», может трудоустроиться у себя на родине. Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, пригласить 44-летнего наставника хочет генуэзская «Сампдория».

Журналист отметил, что Пирло уже провел несколько встреч с владельцем клуба Андреа Радриццани. Ожидается, что трудовое соглашение Андреа с «Сампдорией» будет рассчитано до лета 2025 года. В нем будет прописан пункт о возможности продления на сезон.

Последним местом работы Пирло был турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он тренировал эту команду с июня 2022 по май 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло
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