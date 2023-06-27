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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам прибыл на медосмотр в «Интере»

27 Июня 2023 • 11:51 Комментировать

Нападающий Маркус Тюрам становится всё ближе к подписанию контракта со своим новым клубом. Француз прибыл на медосмотр в стан миланского «Интера», о чём сообщает итальянский журналист Даниэле Мари.

Отметим, что Тюрам ранее отказал «Милану» и «ПСЖ» ради того, чтобы подписать контракт с «Интером». Предложение «нерадзурри» устроило француза как в финансовом, так и в спортивном плане.

Ранее Тюрам выступал в Германии за «Боруссию» Мёнхенгладбах, в составе которой в минувшем розыгрыше Бундеслиги отметился 13 голами и 6 ассистами. 25-летний Маркус покинул «жеребят» на правах свободного агента, что позволяет «Интеру» заполучить его бесплатно.

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Интер Милан Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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