Маркус Тюрам прибыл на медосмотр в «Интере»

Нападающий Маркус Тюрам становится всё ближе к подписанию контракта со своим новым клубом. Француз прибыл на медосмотр в стан миланского «Интера», о чём сообщает итальянский журналист Даниэле Мари.

Отметим, что Тюрам ранее отказал «Милану» и «ПСЖ» ради того, чтобы подписать контракт с «Интером». Предложение «нерадзурри» устроило француза как в финансовом, так и в спортивном плане.

Ранее Тюрам выступал в Германии за «Боруссию» Мёнхенгладбах, в составе которой в минувшем розыгрыше Бундеслиги отметился 13 голами и 6 ассистами. 25-летний Маркус покинул «жеребят» на правах свободного агента, что позволяет «Интеру» заполучить его бесплатно.