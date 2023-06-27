Мората – один из вариантов для «Милана» на усиление атаки

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Серию А, где в разные периоды выступал за туринский «Ювентус». По информации от Джанлуки ди Марцио, трансфер испанского форварда всерьёз рассматривает «Милан», который ищет усиление для атаки.

Источник сообщает, что в контракте у Мораты с «Атлетико» активировалась сумма отступных, которая составляет 10 миллионов евро. «Россонери» задумываются над тем, чтобы заплатить требуемые деньги и вернуть 30-летнего Альваро в Серию А.

Ранее ходили слухи, что Мората также интересен «Интеру». Над возвращением нападающего также задумывался туринский «Ювентус».