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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» достиг полного соглашения с «Лиллем» по трансферу Веа

27 Июня 2023 • 10:43 Комментировать

Туринский «Ювентус» практически оформил свой первый летний трансфер этого межсезонья. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «старая синьора» полностью согласовала переход крайнего защитника Тимоти Веа из французского «Лилля».

Источник сообщает, что клубы уже согласовали между собой все условия сделки. Сумма трансфера за американского футболиста составит 12 миллионов евро. Отметим, что Тимоти способен сыграть на обоих флангах обороны и атаки.

Веа в минувшем розыгрыше чемпионата Франции отметился двумя результативными передачами в 29 поединках. За «Лилль» футболист успел провести 4 сезона после перехода из «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лилль Тимоти Веа трансферы футбола - лето 2023
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