Белотти рассказал, что думает о Моуринью

Центрфорвард «Ромы» Андреа Белотти поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Жозе – прирожденный победитель. Он подчеркивает важность успеха и прививает менталитет победителя в каждом матче. У него отличное взаимопонимание с подопечными. Он способен выжимать максимум из своих подопечных. Кроме всех трофеев, которые он Моуринью выиграл, у него невероятный человеческие качества», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Моуринью занял пост главного тренера «Ромы» в июле 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.