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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти рассказал, что думает о Моуринью

27 Июня 2023 • 08:42 Комментировать

Центрфорвард «Ромы» Андреа Белотти поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Жозе – прирожденный победитель. Он подчеркивает важность успеха и прививает менталитет победителя в каждом матче. У него отличное взаимопонимание с подопечными. Он способен выжимать максимум из своих подопечных. Кроме всех трофеев, которые он Моуринью выиграл, у него невероятный человеческие качества», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Моуринью занял пост главного тренера «Ромы» в июле 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жозе Моуринью Андреа Белотти
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